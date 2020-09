Florenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain, tutti i dettagli

Florenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain. Secondo Sky Sport sarebbe ormai tutto fatto per il passaggio dell’esterno in Ligue 1. Il classe ’91 dunque è pronto a fare una nuova esperienza all’estero, dopo quella recente non fortunatissima in Liga con la maglia del Valencia.

Il futuro di Alessandro Florenzi sarà anche per questa stagione nella Capitale, con una trattativa lampo portata sottotraccia da Lucci per il trasferimento del giocatore al Paris Saint-Germain. L’accordo tra i club a quanto pare prevederebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto a 9 milioni di euro, seppur ci siano ancora alcuni dettagli da limare nelle prossime ore. Un’ottimo affare per la Roma, pronta a risparmiare i soldi dell’importante ingaggio del giocatore ed anche per il ragazzo finito ai ferri corti con Fonseca. Il giocatore dal canto suo avrà una chance importante di giocare in un club piuttosto blasonato, arrivato in finale dell’ultima Champions League.

Florenzi si trasferisce al Paris Saint-Germain, in un’annata anche piuttosto importante, visto l’Europeo in programma il prossimo giugno. Una competizione a cui il ragazzo tiene molto e sicuramente un club come quello francese potrebbe essere per lui una vetrina importante. Ci sarà tuttavia da battere per il ragazzo la concorrenza di Kehrer, terzino molto talentuoso e nel giro della Nazionale tedesca. Nel caso in cui tutto possa andare per il meglio, allora il PSG potrebbe quindi esercitare il diritto di riscatto, in un affare fortemente voluto dal DS Leonardo.

Karsdorp è invece sempre vicino al Genoa

Quella di Florenzi non sarà l’unica uscita sugli esterni in casa Roma, in quanto Rick Karsdorp sembrerebbe vicinissimo al Genoa. L’olandese non rientra nei piani tecnici dei giallorossi e dopo il naufragarsi della trattativa con l’Atalanta potrebbe trasferirsi in Liguria. L’accordo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni e all’interno dell’affare potrebbe rientrare anche il cartellino di Juan Jesus.