Il meteo annuncia tempo inclemente: piogge, forti venti, mareggiate

Il tempo, secondo le previsioni meteo ad iniziare da questo ultimo fine-settimana di ottobre 2018 si annuncia proibitivo. Non solo l’ora cambierà, a peggiorare i disagi ci si metteranno anche piogge, forti venti, mareggiate. Dopo un’estate appagante, arriverà direttamente l’inverno?

Situazione meteo: brutto tempo in arrivo

Piogge anche torrenziali, vento, mareggiate si preannunciano per festeggiare, se così si può dire, la festa di Halloween. nel momento in cui ci saranno difficoltà per il cambio dell’ora che da legale tornerà solare, il maltempo intenso colpirà l’Italia.

Non sarà inoltre solo un passaggio veloce ma l’arrivo di più di un fenomeno preoccupante ci accompagnerà per molti giorni. Si potrebbe arrivare anche a nubifragi, alluvioni e smottamenti. Domenica 28 ottobre 2018, sulle Alpi, sulle Prealpi e sulla Liguria, già duramente colpita sono previste precipitazioni intense.

Piogge torrenziali e venti

Forti fenomeni anche sulle regioni centrali tirreniche. Lunedì 29 ottobre 2018 molte zone della nostra penisola saranno pienamente dentro alla morsa del maltempo. Oltre alle piogge, anche torrenziali, si aggiungeranno venti fortissimi che arriveranno a toccare i 100Km/h.

I mari, di conseguenza, risulteranno molto mossi e non mancherà qualche mareggiata ed onda che sul mare della nostra sardegna arriverà a raggiungere gli 8 metri. A Venezia è prevista l’acqua alta, lo scirocco sul mare Adriatico. Questo porterà all’alta marea, che durante la serata di lunedì 29 ottobre 2018 potrebbe raggiungere i 160 centimetri.

Allerta meteo?

Vista la previsione alquanto proibitiva della situazione metereologica, certamente scatteranno le allerte meteo. L’Italia si troverà travagliata e percorsa dal cattivo tempo. Durante i giorni a venire, si raccomanda massima prudenza e attenzione.

Ogni aggiornamento verrà tempestivamente segnalato e la Protezione Civile aggiornerà con i comunicati del caso. L’alta pressione delle Azzorre si è spinta verso l’Islanda. Si prevedono quindi correnti fredde settentrionali. Una forte depressione sarà centrata sul comparto baltico.

Da quella zona si dipartirà una prima perturbazione, che attraverserà gli stati del centro Europa e si spingerà verso occidente fino a raggiungere l’Italia settentrionale, il sud della Francia e la penisola iberica, generando piogge e temporali.

Il clima è decisamente cambiato e ci dovremmo adattare a fasi tropicali. La primavera e l’autunno scompariranno ed il tempo ci darà parecchie preoccupazioni, inquinamento, effetto serra, riscaldamento del pianeta?



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di