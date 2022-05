Il vaiolo delle scimmie, cos’è?

Cos’è il vaiolo delle scimmie di cui si parla tanto in questi giorni? Un microbiologo, Rodney E. Rohde, Professore di Scienze di Laboratorio Clinico di Regents, Texas State University, ci spiega cosa si sa di questa malattia.

Il 18 maggio 2022, i funzionari sanitari del Massachusetts e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno confermato un singolo caso di vaiolo delle scimmie in un paziente che aveva recentemente viaggiato in Canada. Sono stati segnalati casi anche nel Regno Unito e in Europa. In Italia si è parlato molto del caso individuato all’Inmi Spallanzani di Roma.

Il vaiolo delle scimmie non è una malattia nuova. Il primo caso umano confermato risale al 1970, quando il virus fu isolato da un bambino sospettato di avere il vaiolo nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Fortunatamente, è improbabile che questo virus provochi un’altra pandemia, ma con il COVID-19 in testa, è comprensibile il timore di un’altra grave epidemia. Sebbene sia piuttosto raro e solitamente lieve, il vaiolo delle scimmie può ancora essere causa di gravi malattie. I funzionari della sanità temono che con l’aumento dei viaggi si verifichino altri casi.

Il vaiolo delle scimmie, un cugino del vaiolo

Il vaiolo delle scimmie è causato dal virus del vaiolo delle scimmie, che appartiene a un sottoinsieme della famiglia dei virus Poxviridae chiamato Orthopoxvirus. Questo sottoinsieme comprende i virus del vaiolo, della vaccinia e del vaiolo bovino. Sebbene non si conosca un veicolo di riserva animale per il virus del vaiolo delle scimmie, si sospetta che i roditori africani svolgano un ruolo nella trasmissione. Il virus che provoca questa malattia, è stato isolato solo due volte da un animale in natura. I test diagnostici per il vaiolo delle scimmie sono attualmente disponibili solo presso i laboratori del Laboratory Response Network negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Il nome “vaiolo delle scimmie” deriva dai primi casi documentati di malattia negli animali nel 1958, quando si verificarono due focolai in scimmie allevate per la ricerca. Tuttavia, il virus non è passato dalle scimmie all’uomo, né le scimmie sono i principali portatori della malattia.

Epidemiologia

Dal primo caso umano segnalato, il vaiolo delle scimmie è stato riscontrato in diversi altri Paesi dell’Africa centrale e occidentale, con la maggior parte delle infezioni nella RDC. I casi al di fuori dell’Africa sono stati collegati a viaggi internazionali o all’importazione di animali, anche negli Stati Uniti e altrove.

I primi casi di vaiolo delle scimmie segnalati negli Stati Uniti risalgono al 2003, a causa di un focolaio in Texas collegato a una spedizione di animali dal Ghana. Ci sono stati anche casi associati a viaggi nel novembre e nel luglio 2021 nel Maryland.

Poiché questo tipo di vaiolo è strettamente correlato al vaiolo, il vaccino anti vaiolo può fornire protezione contro l’infezione da entrambi i virus. Dal momento che il vaiolo è stato ufficialmente debellato, le vaccinazioni di routine contro il vaiolo per la popolazione degli Stati Uniti sono state interrotte nel 1972. Per questo motivo, il vaiolo delle scimmie è comparso sempre più spesso in persone non vaccinate.

Trasmissione

Il virus può essere trasmesso attraverso il contatto con una persona o un animale infetto o con superfici contaminate. In genere, il virus entra nel corpo attraverso la pelle lesionata, l’inalazione o le membrane mucose di occhi, naso e bocca. I ricercatori ritengono che la trasmissione da uomo a uomo avvenga principalmente attraverso l’inalazione di grandi goccioline respiratorie, piuttosto che attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei o il contatto indiretto attraverso gli abiti. I tassi di trasmissione da uomo a uomo del vaiolo delle scimmie sono stati limitati.

I funzionari della sanità temono che il virus possa attualmente diffondersi in modo inosservato attraverso la trasmissione comunitaria, forse attraverso un nuovo meccanismo o una nuova via. I luoghi e le modalità di contagio sono ancora oggetto di indagine.

Segni e sintomi

Dopo l’ingresso nell’organismo, il virus inizia a replicarsi e a diffondersi nel corpo attraverso il flusso sanguigno. I sintomi di solito non compaiono prima di una o due settimane dall’infezione.

Il vaiolo delle scimmie produce lesioni cutanee simili a quelle del vaiolo, ma i sintomi sono solitamente più lievi di quelli del vaiolo. Inizialmente sono comuni i sintomi influenzali, che vanno dalla febbre e dal mal di testa alla mancanza di respiro. Da uno a 10 giorni dopo, può comparire un’eruzione cutanea sulle estremità, sulla testa o sul tronco che alla fine si trasforma in vesciche piene di pus. In generale, i sintomi durano da due a quattro settimane, mentre le lesioni cutanee si rimarginano in 14-21 giorni.

Sebbene il vaiolo delle scimmie sia raro e solitamente non mortale, una versione della malattia uccide circa il 10% delle persone infette. La forma del virus attualmente in circolazione è ritenuta più lieve, con un tasso di mortalità inferiore all’1%.

Vaccini e trattamenti

Il trattamento del vaiolo delle scimmie si concentra principalmente sull’alleviamento dei sintomi. Secondo il CDC, non sono disponibili trattamenti per curare l’infezione da vaiolo delle scimmie.

È dimostrato che il vaccino contro il vaiolo può aiutare a prevenire le infezioni e a ridurre la gravità dei sintomi. Un vaccino noto come Imvamune o Imvanex è autorizzato negli Stati Uniti per prevenire il vaiolo e il monkeypox.

Anche la vaccinazione dopo l’esposizione al virus può contribuire a ridurre le probabilità di malattia grave. Il CDC raccomanda attualmente la vaccinazione antivaiolosa solo per le persone che sono state o possono essere esposte al vaiolo delle scimmie. Le persone immunocompromesse sono ad alto rischio.