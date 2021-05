Juve colpo di mercato svelato da Luca Momblano

Juve colpo di mercato. I bianconeri sono impegnati nella lotta per la qualificazione in Champions League. Saranno quattro giornate di fuoco per tutte le compagini impegnate in questa corsa. Intanto il calciomercato è un quanto mai aperto. Alcuni club si stanno già muovendo, per provare a sistemare gli organici. Altri, come la stessa Juve, entro il 30 giugno, cercheranno di di fare alcune plusvalenze, per provare a sistemare il bilancio. Questo è uno dei principali obiettivi, che in questi prossimi 45 giorni circa, dovrà essere centrato senza se e senza ma. Secondo il noto giornalista, tifoso bianconero, Luca Momblano, la Vecchia Signora sarebbe pronta a piazzare il primo colpo di mercato, anzi lo stesso ha fornito dei dettagli.

Juve colpo di mercato annunciato

Momblano lo ha rivelato a Tele Lombardia. Durante una delle tante trasmissioni dedicate al calcio, il giornalista ha detto a chiare lettere che la Juve ha praticamente chiuso un acquisto. “La Juve al 99% ha preso Manuel Locatelli dal Sassuolo”. Una dichiarazione importante che lo stesso giornalista ha voluto argomentare ulteriormente. “Dico 99% per non dare la certezza, che ci sarà solo con l’ufficialità. Il prezzo del cartellino è di 30 milioni di euro. La Juventus nella trattativa potrebbe inserire una contropartita tecnica, per cercare di abbassare la parte cash”.

Locatelli sbarcherà a Torino

Manuel Locatelli quindi a fine stagione cambierà casacca, salvo sorpresa dell’ultimo momento. Il ragazzo dopo l’esperienza al Milan, è stata ceduto al Sassuolo. Qui è cresciuto con De Zerbi, ed ha esordito con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Farà parte del gruppo che parteciperà al campionato europeo, dove si spera che possa essere grande protagonista. La Juve lo stava seguendo da tempo, ed ora secondo Luca Momblano, Manuel Locatelli sarebbe stato praticamente acquistato dalla Vecchia Signora. Ovviamente questo non basterà per sistemare la linea mediana del campo, ma è un primo importante segnale.