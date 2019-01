Silenzio: ora la parola è della scienza. Ascoltiamola insieme.

Silenzio: ora la parola va alla scienza. Oggi 10 gennaio 2019 Beppe Grillo e Matteo Renzi, nonostante le idee discordanti in ambito politico, hanno firmato il cosiddetto patto trasversale per la scienza che ha come portavoce l’immunologo Roberto Burioni. Il patto trasversale per la scienza è un accordo a difesa di quest’ultima, dal momento in cui negli ultimi anni, in molti hanno preferito voltare le spalle al progresso scientifico.

Roberto Burioni sottolinea l’importanza di combattere la pseudomedicina e il negazionismo legato a malattie come per esempio l’AIDS, che troppe volte hanno trovato terreno fertile; tanto che uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo, è stato quello legato ai vaccini e alla loro ipotetica pericolosità.

Il patto trasversale per la scienza sottolinea l’importanza di avere un pensiero comune a favore dell’argomento. La scienza merita rispetto e deve essere riconosciuta come valore universale, contro ogni tipo di superstizione e contro ogni tipo di allarmismo infondato. La scienza non ha colore politico, ed è un bene che l’uomo deve trattare come prezioso preservandolo da attacchi illogici. Con il patto trasversale per la scienza si vogliono combattere tutte quelle credenze negative che provocano paura all’interno della popolazione. Si vuole combattere l’operato di tutti gli pseudoscienziati, cercando di portare nelle scuole, programmi di informazione scientifica adeguati, grazie all’aiuto dei mezzi di comunicazione che oggigiorno sono a disposizione di tutti.

Un obiettivo è quello di combattere la disinformazione in campo medico.

Il patto trasversale per la scienza vuole essere portavoce di tutte quelle conoscenze capaci di condurre le condizioni di vita a stadi di miglioramento ogni volta maggiori. Naturalmente questo patto non dimentica l’importanza dei finanziamenti pubblici, chiedendo il doppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base.

Via: https://www.medicalfacts.it/2019/01/10/il-patto-trasversale-per-la-scienza-che-mette-daccordo-grillo-e-renzi/