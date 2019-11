Terremoto in Albania nella notte. Almeno 7 i morti

Nella notte si è verificato un forte terremoto in Albania

Alle 3:45 i sismografi hanno registrato una violenta scossa di terremoto in Albania, vicino Durazzo, lungo la costa settentrionale del Paese. La terra ha tremato ancora nelle ore successive: in tutto sarebbero 100 le scosse di assestamento. Una, di magnitudo 5,4, ha colpito la Bosnia, con epicentro 75 km a sud di Sarajevo.

Terremoto in Albania. Al momento si contano 7 vittime e almeno 300 feriti

Il Ministro della difesa di Tirana, Olta Xhacka, ha reso noto che il bilancio attuale delle vittime è di 7 morti e circa 300 feriti. Una persona è morta in un incidente stradale lungo una strada interrotta dalle macerie prodotte dalla scossa nella località nordoccidentale di Lezha. Un uomo e una donna sono deceduti in seguito al crollo di un edificio a Thumane, a 40 km a nord di Tirana. Un’altra persona è morta dopo essersi lanciata dalla sua abitazione, in preda al panico, a Kurbin, una cinquantina di chilometri a nord della capitale. La quarta vittima è a Durazzo.

Uomini e mezzi italiani in partenza per il soccorso delle vittime

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi per rispondere alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania. “Il team – spiega una nota del Dipartimento di Protezione Civile – composto da squadre Usar di ricerca e soccorso dei Vigili del fuoco della Toscana e squadre operative da Puglia e Campania, integrate da personale medico dell’Areu della regione Lombardia, da ingegneri e tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esperti nella valutazione e analisi del danno, da personale del Dipartimento della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, è in partenza per l’Albania”.

Sisma avvertito sulle coste dell’Italia orientale

Il sisma è stato avvertito anche in Italia, in particolare in Puglia, in Abruzzo e nelle Marche.



