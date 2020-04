Parigi: tracce di nuovo coronavirus Covid-19 nell’acqua non potabile

Parigi, lì 19 aprile 2020 – Paura per coronavirus presente nella rete idrica dell’acqua non potabile.

Non solo aria e terra, c’è anche l’acqua come vettore del nuovo coronavirus Covid-19; dunque a Parigi, in attesa della fase 2, si diffonde paura e preoccupazione, nonostante le rassicurazioni provenienti dalle autorità.

Novità da un laboratorio francese che ha scoperto alcune tracce del nuovo coronavirus Covid-19 in molteplici punti della rete idrica acqua non potabile; se da lato i parigini non bevono l’acqua risultata infetta, dall’altro è utilizzata in particolare per lavare le strade. Quindi enormi quantità di particelle bagnano la strada e rimangono anche vaporizzate in aria.

Parigi: acqua potabile non a rischio

Le autorità locali rassicurano: “Non c’è alcun rischio” per l’acqua potabile, quindi “essere consumata”. Le tracce di coronavirus che emergono dall’acqua non potabile di Parigi non preoccupano il Comune; infatti secondo i responsabili non sussiste la possibilità di un passaggio nella rete idrica dell’acqua potabile. La scoperta è stata fatta dal laboratorio che lavora per la rete idrica comunale e le tracce del Covid-19 sarebbero considerate “minime”, secondo l’opinione delle autorità cittadine.

Ultime 24 ore a Parigi

L’evidenza è emersa in particolare nelle ultime 24 ore, nelle quali il laboratorio ha potuto analizzare i rilevamenti; dagli approfondimenti è, quindi, i tecnici hanno riscontrato presenza, in quantità minima, di tracce del nuovo coronavirus Covid-19. I punti di rilevamento, per testare la qualità dell’acqua non potabile, sono stati 27, mentre i campioni di acqua con coronavirus derivano da 4 punti differenti.

Nonostante le rassicurazioni, il Comune si è immediatamente attivato per sospendere l’uso della rete idrica non potabile seguendo il principio di cautela. L’acqua potabile, che segue un percorso idrico indipendente, non presenta alcuna traccia di Covid-19 e, quindi può essere considerata a rischio zero; queste le indicazioni del Comune di parigino. Anche l’OMS ha annunciato che il coronavirus può mantenersi in vita nell’acqua potabile, ma molto improbabilmente; dunque secondo l’OMS il rischio di contaminazione da Covid-19 per via idrica è basso.

C’è tanta voglia di tornare alla normalità, anche a Parigi, ma dai vertici di Governo francesi non c’è ancora un chiaro riferimento alla fase 2; ora si dovrà guardare anche agli sviluppi di questo nuovo vettore di Covid-19.

DI SANTE Paolo

