Bando olimpiadi italiane astronomia 2020: 18° Edizione

MIUR, SAIT e INAF attuano il Bando delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020 (XVIII Edizione)

Bando Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020: la fase di preselezione inizierà il 4 Dicembre, mentre la finale è in programma a Perugia ad Aprile 2020.

Modalità di partecipazione al bando olimpiadi italiane astronomia 2020

La XVIII edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia vedrà partecipare i ragazzi iscritti nelle scuole italiane, statali o paritarie. L’anno di nascita ed anche la scuola frequentata determinano la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, in una delle seguenti categorie:

Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;

Junior 2: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

Senior: nate/i negli anni 2003 e 2004.

L’edizione 2020 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia è aperta ai ragazzi:

membri della Squadra Italiana per l’ edizione 2019 delle Olimpiadi Internazionali di

Astronomia ;

; nonché nati negli anni ammessi.

Le fasi delle olimpiadi di astronomia 2020

La competizione è strettamente individuale e si svolge in tre fasi successive:

Fase di Preselezione;

poi Gara Interregionale;

inoltre la Finale Nazionale.

La Preselezione ed anche la Gara Interregionale avverranno in una delle 10 suddivisioni interregionali del territorio nazionale.

Fase di Preselezione

La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti con inizio alle ore 11:00 del 4 dicembre 2019 e avrà una durata di 45 minuti. Le modalità della prova sono indicate nel regolamento (art. 5).

I nomi degli ammessi alla Gara Interregionale saranno resi noti entro lunedì 23 dicembre 2019 sul sito delle Olimpiadi Italiane di Astronomia (www.olimpiadiastronomia.it) e della SAIt (www.sait.it). Tale comunicazione avrà valore ufficiale. Contestualmente saranno comunicate le sedi in cui gli studenti svolgeranno la Gara Interregionale.

Gara Interregionale

La Gara Interregionale si svolgerà simultaneamente presso tutte le sedi interregionali giovedì 13 febbraio 2020 per la categoria Junior 1 e venerdì 14 febbraio 2020 per le categorie Junior 2 e Senior. La Gara avrà inizio, in entrambi i giorni, alle ore 14:30 e avrà una durata di due ore e mezza. Le modalità della prova sono indicate nel regolamento (art. 5).

Gli ammessi alla Finale Nazionale saranno designati entro il 12 marzo 2020, nella misura di 80 partecipanti: 20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2 e 30 per la categoria Senior. I nomi degli ammessi alla Finale Nazionale saranno pubblicati sul sito delle Olimpiadi Italiane di Astronomia (www.olimpiadiastronomia.it) e della SAIt (www.sait.it). Tale comunicazione avrà valore ufficiale.

Finale Nazionale: durata della prova e individuazione dei vincitori

La Finale Nazionale si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 aprile 2020. Le Finale prevede lo svolgimento di una prova teorica, della durata di tre ore, e di una prova pratica, della durata di due ore e mezza, come indicato nel regolamento (art. 5).

I 15 studenti (5 per la categoria Junior 1, 5 per la categoria Junior 2, e 5 per la categoria Senior) che avranno conseguito i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020.

L’accreditamento dei concorrenti finalisti e dei docenti accompagnatori sarà effettuato il 21 aprile 2020, presso una sede e con modalità che verranno comunicate successivamente. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

Premi

La cerimonia di premiazione avrà luogo la mattina del 23 aprile 2020, in una sede che sarà successivamente indicata, e sarà accompagnata da un evento dedicato alla cultura scientifica.

I 15 studenti, cinque per ogni categoria, che conseguiranno i punteggi migliori nella Finale Nazionale saranno proclamati vincitori delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Ai 15 vincitori così individuati saranno assegnati la Medaglia “Margherita Hack” e un attestato. Per tutte e tre le categorie verrà inoltre assegnato un “Diploma di Merito” ai partecipanti classificati dal sesto al decimo posto. Una targa speciale sarà assegnata agli studenti che avranno partecipato ad almeno tre Finali Nazionali. La Giuria della Finale Nazionale potrà inoltre decidere di assegnare menzioni speciali agli studenti che si siano distinti in modo particolare nello svolgimento delle prove della Finale.

Le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. Gli studenti meritevoli saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e contestualmente potranno ricevere un premio in denaro. Le risorse finanziarie per i premi in denaro saranno assegnate direttamente dal MIUR alle scuole frequentate dai ragazzi meritevoli, che provvederanno alla loro assegnazione.

Spese di soggiorno

Le spese di soggiorno degli studenti partecipanti alla Finale Nazionale e dei docenti accompagnatori sono a carico della Società Astronomica Italiana, Ente affidatario dell’organizzazione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020, come indicato nel regolamento (art. 8).

Formazione della Squadra Italiana per partecipare alle IAO 2020

A conclusione della Finale Nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (IAO), sarà proclamata la Squadra Italiana eletta a partecipare alle IAO 2020, che sarà formata da cinque studenti, tre della categoria Junior 2 e due della categoria Senior, selezionati secondo l’ordine nella classifica finale delle due categorie.

