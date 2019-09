Fiera dell’elettronica e dell’informatica al Fermo Forum oggi fino alle 19.

Si è aperta ieri a Fermo la tredicesima edizione della Fiera dell’elettronica, dell’informatica e del tempo libero, che vede ampliato il suo settore espositivo e propositivo anche nella seconda edizione del disco e del fumetto.

Tanti gli argomenti ed i prodotti proposti, elencarli tutti sarebbe estremamente lungo, per cui ci limitiamo ai principali.

Le ditte partecipanti, sono quelle che operano nei settori economi dell’informatica (prima fra tutte che fa da regina e volano alla manifestazione).

Potrete quindi trovare una vastissima scelta di articoli; dai Computer e Tablet di ultima generazione ai sistemi di videosorveglianza; dagli elicotteri e droni telecomandati al modellismo in genere; tutto ciò che riguarda il nuovo look per la vostra auto ( allarmi, fari allo xeno, luci a led ecc… ). Particolare attenzione anche al settore delle telecomunicazioni e della telefonia con cellulari, batterie per cellulari e riparazioni immediate per il vostro Smartphone.

Fiera dell’elettronica e dell’informatica al Fermo Forum oggi

Ormai l’elettronica e l’informatica hanno invaso ogni aspetto della vita quotidiana, per cui è molto interessante ed utile visitare questi stand.

In un mondo sempre più informatico e digitale il contatto per sonale ed il dialogo umano sono sempre più utili, specie nel settore economico e delle trattative commerciali.

Spesso l’acquirente ha bisogno di avere delucidazioni per le proprie esigenze personali; per cui la fiera di Fermo, oltre che essere momento di incontro domanda-offerta è anche motivo di scambi culturali utili per la vita economica/sociale.

La fiera dell’elettronica di Fermo si va sempre più affermando (non dimentichiamo che la città è sede di un Isituto Tecnico Industriale che in passato ha diplomato molti operatori e capi tecnici che hanno portato il nome dell’Italia nelle più alte vette del mondo economico ed industriale, con brevetti, innovazioni, invenzioni e tanti altri aspetti, anche nel mondo universitario e culturale.

La tredicesima edizione della Fiera dell’elettronica di Fermo, sicuramente avrà lo stesso successo delle precedenti : la logica dei numeri lo dimostra e già dal primo giorno, sia per quantità che per qualità di espositori e di visitatori già fa constatare al successo della manifestazione.

La fiera del disco e del fumetto

Che dire poi dell’altro aspetto sul tempo libero e fumettistica? Senzaltro un settore in grande espansione con molti appassionati collezionisti ed utenti che trovano nel fumetto e in tante altre attività (giochi elettronici ecc.) un aspetto importante della loro vita.

Auguriamo tanto successo a questa manifestazione

Questo perchè pur essendo concorrenziale a tante altre, costituisce un appuntamento socio-culturale ed economico non solo per le Marche, ma per l’intero Centro Italia e per l’Italia stessa, anche perché registra la presenza espositiva di molte nazioni europee e straniere.

