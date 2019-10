Fiera dell’elettronica a Montesilvano domani e dopodomani al Pala Dean Martin. Al Pala Dean Martin in via Aldo Moro di Montesilvano apre domani i battenti la ventiseiesima edizione della Fiera dell’elettronica.

L’evoluzione dei prodotti industriali e la nuova presenza dell’elettronica ha visto crescere annualmente questo evento sia nella varietà che nella qualità dei prodotti espositivi e del numero degli espositori e dei visitatori. Ormai infatti la Fiera dell’elettronica di Montesilvano è fra gli appuntamenti più importanti del settore in Italia.

Fiera dell’elettronica a Montesilvano – le categorie di espositori

Tante le branche espositive: si va dall’informatica alla telefonia, Software, Accessori, Componenti, Elettronica, illuminazione, Cd/Dvd, Radio CB, Inchiostri, Stampanti, Surplus, Elicotteri, Drone, Arduino, Valvole, Dischi Vinile.

In un’epoca fatta di ricerca ed innovazioni, non deve apparire strana anche la presenza del cosiddetto “usato”: chi è in possesso di tecnologia, non ricerca solo il nuovo, ma anche per motivi affettivi, la riparazione e la conservazione dei prodotti di loro proprietà.

Sorge quindi, anche il settore della “riparazione in fiera”, dove il visitatore può trovare assistenza tecnica atta anche ad intervenire sull’usato. Quest’ultima caratteristica, che in passato era svolta quasi timidamente da pochi tecnici operatori in fiera, oggi vede premiata la loro professionalità poiché è stato loro dedicato un intero settore, anche con nuovi banchi dedicati al settore fai da te.

Tantissime le ditte e gli espositori presenti che proporranno ed offriranno al cosiddetto “prezzo fiera” Hardware e Software, Surplus, Computer, Tablet, Smartphone, Pen Drive, Micro SD, Led, Riparazione Smartphone, Arduino, Componenti Elettronici, Retrogame, Videogiochi e tantissimi altri prodotti.

La Fiera dell’elettronica di Montesilvano rappresenta non solo il momento ideale per acquistare o concludere tanti affari, essa va ad incidere anche sul tessuto economico e turistico dell’intera zona la cui grande ricettività è ben nota.

Il target delle ditte presenti è garanzia di serietà e professionalità, che vede l’incontro domanda – offerta in un ambiente di gentilezza e correttezza.

La tecnologia digitale e il recente sviluppo dei mercati computerizzati non riusciranno mai a cancellare l’evento “fiera” poiché esso costituisce anche un interscambio di esperienze e di consigli, di rapporti umani che nessuna macchina riuscirà mai ad azzerare.

I vantaggi per gli espositori

La Fiera dell’elettronica di Montesilvano conviene quindi agli espositori per tanti motivi:

Entrare in contatto con nuovi fornitori e mercati nuovi

Recuperare anche clienti che, forse, potenzialmente sono stati attirati da altri settori, per valutarne insieme aspetti e tecnologie

Momento di scambio di esperienze e conoscenze

L’impresa tenta di migliorare all’esterno la propria immagine, cioè quella che in economia si chiama “brand proposity and identity”

Fare “networking” attraverso gli incontri con operatori economici e semplici cittadini interessati al proprio prodotto.

Ampliare il proprio numero si utenti e potenziali compratori.

Tutti quindi a Montesilvano, dove si passerà una giornata di cultura scientifica e dove sarà possibile anche l’acquisto di piccole cose utili nella vita quotidiana.

