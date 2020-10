Lance Stroll positivo al Coronavirus: lo è anche il padre Lawrence

Lance Stroll ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus dopo il weekend del Gran Premio dell’Eifel. Il pilota della Racing Point non ha partecipato all’ultimo round per problemi di salute. “Voglio solo far sapere a tutti che recentemente sono risultato positivo al Covid-19 dopo il weekend del GP dell’Eifel“, ha detto Stroll in un comunicato. “Mi sento al 100% e da allora sono risultato negativo“.

Stroll ha deciso di non partecipare all’ultimo weekend di gara 30 minuti prima dell’inizio dell’ultima sessione di prove libere di sabato mattina. Infatti, per la sostituzione del pilota era stato chiamato Nico Hulkenberg, che fino a poche ore prima era a prendere un caffé. “Per raccontarvi cosa è successo, sono arrivato al Nurburgring dopo essere risultato negativo nei normali test pre-gara“, ha detto Stroll.

“Sabato mattina ho iniziato a sentirmi male e mi sono svegliato con il mal di stomaco. Ho seguito il protocollo FIA e mi sono autoisolato nel mio camper e non sono rientrato nel paddock. Non ero in forma per correre così sono tornato a casa domenica mattina presto. Dato che mi sentivo ancora sottotono, domenica sera ho fatto un test Covid. Il giorno successivo i risultati sono tornati positivi, così sono rimasto a casa isolandomi da solo per i successivi 10 giorni. Fortunatamente, i miei sintomi erano piuttosto lievi. Ho fatto il test di nuovo lunedì e risulto negativo. Mi sento in ottima forma e non vedo l’ora di tornare con la squadra e di correre in Portogallo“.

Lance Stroll positivo al Coronavirus: positivo anche il proprietario della Scuderia Lawrence

Dopo che il pilota ha confermato la sua ottima forma, anche il padre, Lawrence Stroll, proprietario della scuderia Racing Point, è risultato positivo al Covid-19. Un portavoce del team ha confermato a Crash.net che Stroll Sr ha visitato il quartier generale di Aston Martin nel Regno Unito giovedì 8 ottobre. Dunque, ha svolto un test di routine che ha restituito un risultato negativo venerdì.

Tornato a casa in Svizzera nel fine settimana, domenica sera Stroll ha effettuato un altro test – in linea con i protocolli di Racing Point – ed è risultato positivo. Stroll non si è recato per partecipare né al Gran Premio di Russia del 27 settembre né al Gran Premio dell’Eifel dell’11 ottobre.

L’uomo d’affari canadese era asintomatico e ha completato il periodo di isolamento obbligatorio di 10 giorni secondo le norme di quarantena della Svizzera. Stroll, che non ha partecipato ad alcuna gara dal Gran Premio di Toscana al Mugello il mese scorso, è tornato al lavoro. Data la tempistica dei rispettivi movimenti, né Lance né Lawrence sono entrati in contatto tra loro durante il fine settimana del Gran Premio dell’Eifel prima di risultare positivi.

Fonte immagine copertina: EssentiallySports