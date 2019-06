Nuovo singolo Exempla: una band che continua a stupire

Nuovo singolo Exempla. It’s An Illusion è il nuovo brano della band italiana degli Exempla. Conosciuti per la loro capacità di esprimere le emozioni più profonde dell’animo umano, tornano a stupire con una nuova canzone imperdibile. Il loro sound inconfondibile e i testi introspettivi, sono in grado di far sognare, trasportando chi ascolta all’interno di una dimensione del tutto nuova. Il progetto della band ha una visione dell’uomo interessante. Egli infatti è in grado di vivere l’amore nel senso più completo del termine. Dalle relazioni con gli altri alla scoperta dei suoi angoli più profondi, è un essere prezioso che però a volte si limita, non esprimendo appieno il suo potenziale.

La nuova canzone degli Exempla: un brano tutto da scoprire

It’s An Illusion è il secondo brano estratto dall’album “Precious”. Il video è disponibile dal 15 giugno 2019 e, naturalmente, anche questa volta la band ha regalato al pubblico qualcosa di grandioso. Il brano tratta non solo con le parole, ma anche con un sound inconfondibile, di un argomento a cui tutti possono sentirsi legati: la verità e più nello specifico la verità all’interno dell’amore.

La verità non è un conseguenza dell’amore, è la base dalla quale poter costruire qualcosa di autentico. L’uomo di cosa è convinto? Quanto valore attribuisce a questa componente fondamentale di ogni giorno? La vita non è mai uno schema, non è mai un assoluto di fronte a milioni di altre opzioni, ma è una delle possibilità. Ed è proprio per questo che capita di inciampare in sentimenti non del tutto sinceri, dove le idee donate all’amore non sono del tutto autentiche.

E da qui la canzone tocca temi sociali come ad esempio la tecnologia e di come essa abbia modificato anche la percezione dei sentimenti. La tecnologia non sempre mostra la verità, ma per scoprire quest’ultima c’è bisogno di coraggio e di andare oltre, senza lasciarsi sopraffare. Nel momento in cui la scienza si pone al di sopra l’uomo, non vuole più il suo bene, ma diventa nociva. Spesso l’essere umano diventa una cavia, un abitante sconosciuto di un mondo che si prende gioco di lui. Si sente smarrito, non sa più distinguere e anche ciò che è autentico viene annebbiato.

Il brano It’s An Illusion non è una semplice canzone da ascoltare distrattamente, ma è un viaggio tutto da scoprire. Imperdibile!

Fonte foto copertina: pagina Facebook ufficiale della band