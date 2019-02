Pubblicata la nuova Guida dedicata alla richiesta del contributo 2019 per la stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”

Roma, 17/02/2019 – Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la guida alla compilazione della domanda per il contributo 2019: Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”. I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti potranno presentare l’istanza di erogazione del contributo 2019. Inoltre, le domande dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica.

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: cosa sono i lavori socialmente utili?

I Lavori Socialmente Utili (LSU) consistono in servizi prestati da persone che percepiscono dei sostegni al reddito; quindi, li svolge chi è in difficoltà, soprattutto, nel collocarsi all’interno del mercato del lavoro (disoccupati, in mobilità o cassa integrazione guadagni straordinaria). Tali soggetti sono, dunque, impegnati in attività utili alla collettività.

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: i lavoratori interessati

I lavoratori socialmente utili fanno capo a tre categorie:

dei finanziati con risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione ;

; poi, degli autofinanziati con risorse degli enti presso cui si svolgono le attività;

infine, dei percettori di sostegni al reddito, utilizzati da pubbliche amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute.​

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: lo scopo

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: le iniziative finanziate (FSOF)

Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione finanzia una serie di iniziative a favore dei lavoratori socialmente utili, di seguito elencate.

La proroga delle attività socialmente utili della platea storica a carico del FSOF assicura l’erogazione:

degli assegni per le attività socialmente utili ( ASU );

( ); ed inoltre, degli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Il contributo è garantito ogni anno con risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione; permettendo, quindi, la proroga delle relative attività nel territorio delle Regioni interessate (attualmente: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: la cd. platea storica

La stipula di apposite convenzioni consentono l’attuazione di lavori socialmente utili in favore della platea storica. Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, dal 2008 e successivamente ogni anno, beneficia di uno stanziamento pari a 50 milioni di euro; quindi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annualmente garantisce la Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili” della platea storica.

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: il contributo ai comuni fino a 5000 abitanti per assunzione LSU a tempo indeterminato

I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti beneficiano del contributo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica; la Regione Calabria beneficia del contributo anche per ogni lavoratore di pubblica utilità stabilizzato con assunzione a tempo indeterminato. Dunque, tali Comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis), Legge 27 dicembre 2006, n. 296​, posso​no presentare istanza utilizzando il modello scaricabile.

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: il contributo ai Comuni fino a 50000 abitanti per la stabilizzazione di LSU

Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione incentiva la stabile occupazione dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; inoltre, i lavoratori socialmente utili sono quelli cosiddetti autofinanziati cioè sussidiati dagli enti che li utilizzano da almeno otto anni in lavori socialmente utili.

Nello specifico sono interessati i Comuni individuati nei seguenti Decreti:

Stabilizzazione precari “lavoratori socialmente utili”: la scedenza 30 giugno 2019

La Guida alla compilazione della domanda per il contributo 2019 utile alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili introduce la scadenza del 30 giugno 2019; dunque, Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ammessi al beneficio, potranno presentare l’istanza utilizzando apposito modello .

L’invio delle domande dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo:

dgammortizzatorisocialidiv2@lavoro.gov.it.

Le comunicazioni relative all’erogazione del contributo ed al controllo sui limiti di spesa di personale, appariranno nella sezione del sito dedicata ai Lavori Socialmente Utili.

