Superfood per una dieta sana e bilanciata

Superfood è un termine popolare per indicare i cibi che ci aiutano a vivere in salute. Frutta, bacche, semi, spezie che inseriti all’interno di una dieta sana, sono positivi per il nostro corpo. Nutrimenti talmente ricchi di sostanze salutari da aver meritato il nome di super alimenti.

Superfood per contrastare la malattie

I superfood sono costantemente studiati dalla scienza, per cui la lista è in regolare aggiornamento, ma si può parlare di alimenti dalle proprietà salutari significative. Si tratta per la maggior parte di sostanze vegetali che contengono minerali, antiossidanti e principi nutritivi che aiutano a mantenere in salute l’organismo.

Se per molti anni la corsa all’abbondanza e allo junk food ha condizionato la dieta occidentale, negli ultimi decenni la presa di coscienza è evidente. L’interesse verso i temi dell’alimentazione e l’attenzione verso ciò che si porta in tavola sono cresciuti. I motivi potrebbero essere molti, fra cui l’aumento di alcune malattie causate dall’alimentazione scorretta. Per questo i superfood sono fondamentali nel contrastare l’insorgere delle patologie più diffuse. Ostacolano l’invecchiamento cellulare, hanno proprietà antitumorali e proteggono dalle malattie cardiovascolari, tanto per citarne qualcuna.

Mirtilli, tè verde e spinaci in tavola

La lista di questi cibi è piuttosto lunga, permettendo così una dieta bilanciata e varia. Per fare qualche esempio, un superfood molto efficace è il mirtillo. Questi piccoli frutti blu sono molto studiati dagli scienziati, perché ricchi di sostanze straordinarie. Fra questi dei flavonoidi speciali chiamati anticianosidi, che con il loro effetto antiossidante contrastano i radicali liberi.

Buone notizie anche per gli amanti del tè verde, che apporta una buona quantità di polifenoli, chiamati catechine, che proteggono dai rischi cardiovascolari. Fra questi tè il migliore è sicuramente il matcha, un super concentrato di proprietà benefiche.

Un altro superfood molto semplice da trovare e portare in tavola sono gli spinaci. La proprietà benefiche delle foglie verdi sono studiate e riconosciute da molto tempo dalla scienza. Difendono dalle malattie cardiovascolari, dai tumori e dalle patologie oculari.