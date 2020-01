MILANO – Tornare in forma grazie all’acqua. Infatti la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione, spiega come proprio l’acqua possa aiutare a perdere i chili accumulati durante le vacanze di Natale:

“Durante le festività natalizie si rischia un’assunzione di circa 1.000 calorie in più al giorno, che possono causare un aumento di peso tra i due e i tre chili. Questo incremento però non è dovuto solo alla maggiore quantità di cibo che si assume ma anche all’abitudine di mangiare in questo periodo alimenti molto calorici trascurando invece frutta e verdura”.

Tornare in forma grazie all’acqua

C’è un altro elemento che non bisogna mai dimenticare perché è in grado davvero di fare la differenza. Una corretta idratazione è infatti importantissima, e si consiglia di bere ogni giorno almeno 8 bicchieri d’acqua:

“Per recuperare la linea – prosegue la dottoressa Bernardi – ma in generale per mantenere in salute il nostro corpo, un valido aiuto è rappresentato sicuramente da una corretta idratazione che, insieme a una sana alimentazione, aiuta a favorire la perdita di peso. L’acqua contribuisce a far aumentare temporaneamente il nostro tasso metabolico e in questo modo il nostro organismo consuma più calorie. Bere acqua anche prima dei pasti permette inoltre di raggiungere prima il senso di sazietà”.

L’importanza dell’attività fisica

Un altro elemento importante che aiuta a perdere peso è seguire una moderata e costante attività fisica. Sempre secondo la dottoressa Bernardi, l’acqua assolve altresì un’importante azione detox sul nostro organismo:

“Una corretta idratazione contribuisce all’eliminazione del carico tossinico e garantisce il trasporto all’interno del nostro organismo dei nutrienti. Bere acqua aiuta il fegato a depurarsi e l’intestino a funzionare meglio. Più in particolare, le acque minerali ricche di calcio e magnesio. I sali minerali, infatti, sono indispensabili come costituenti dell’organismo e fondamentali per il mantenimento del nostro equilibrio idrico salino”.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di