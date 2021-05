Iva vendite a distanza ( ecommerce ): la Direttiva UE

Recepimento Direttiva UE ” IVA vendite a distanza ” (ecommerce)

Il Consiglio dei Ministri, insieme al Decreto Legge sostegni bis, si è dedicato anche al recepimento della Direttiva UE relativa all’IVA sulle vendite a distanza.

Articoli 2 e 3 Direttiva UE 2017/2455 – modifica Direttiva 2006/112/CE e Direttiva 2009/132/CE

La novità riguarda il recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE; dunque riguarda gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

L’articolo 3 (Modifica della direttiva 2009/132/CE) contiene il seguente testo:

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Mentre si rimanda al testo ufficiale integrale per quanto riguarda l’articolo 2 .

Consiglio dei Ministri sul Decreto legislativo IVA prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (ecommerce)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. La normativa fa parte del pacchetto “e-commerce” che vuole semplificare gli obblighi relativi all’IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le micro-imprese di uno Stato membro; più di preciso quelle che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10000 (diecimila) euro.

ATTENZIONE: si stabilisce, in particolare, che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza, quindi non più in quello di destinazione.

Lo scopo è quello di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico ed anche di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori. Dunque, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

Collegamento al testo del Senato

