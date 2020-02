Il disco più costoso del mondo è di Bugo e Morgan!

Sembra incredibile che due artisti italiani guidino la classifica dei dischi più costosi del mondo. E’ tuttavia un dato di fatto che su Subito.it , noto portale di affari italiano, è comparsa una copia in vinile 7” di “Sincero”. La canzone è ormai nota in tutto il globo grazie all’esecuzione durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il vinile in questione è, come scritto in precedenza, in formato 7” ed è di colore nero, con una gradevole label in gran parte color viola. La copertina vede Bugo e Morgan stilizzati in modalità fumetto con i loro nomi in alto a sinistra e sul lato destro. Il nome dell’etichetta discografica, Mescal, e della canzone compaiono invece rispettivamente a sinistra e in basso. E’ stato distribuito in sala stampa ai giornalisti presenti ed è perciò oggetto molto ricercato da parte dei fan di entrambi i cantanti. Ad esso è anche allegata una chiavetta usb con materiale fotografico e altre informazioni. Una vera chicca insomma per i collezionisti più incalliti…

La canzone “Sincero”

La canzone “Sincero” è di Bugo, Morgan, Simone Bertolotti e Andrea Bonomo. Gli ultimi due ne sono anche produttori ed arrangiatori. Bugo e Morgan l’hanno, come già scritto, eseguita anche durante durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, da cui è stata esclusa dalla competizione durante la quarta serata della manifestazione.

Come sono andate le cose…

Come sono andate le cose ve lo avevamo già raccontato in un precedente articolo, per cui non ci dilungheremo molto nello scrivere come sono andate le cose. In breve: Morgan ha cambiato il testo della prima strofa e Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston ancor prima di iniziare a cantare. Amadeus ha annunciato in seguito l’estromissione dalla gara della canzone.

Oggi però “Sincero” è un brano molto di moda soprattutto fra i giovanissimi, ne sono state fatte persino delle parodie in video (una anche in stile videogame). In classifica è arrivata (per ora) alla sedicesima posizione ed è diventata, dopo l’inserzione su Subito.it, il vinile più costoso della storia della musica. Bisognerà tuttavia vedere se questo pezzo di storia della musica italiana troverà un acquirente.

Alcuni giorni fa però il manoscritto usato durante la quarta serata da Morgan con il testo cambiato è stato venduto all’asta su Ebay.it a circa 6000 euro. Staremo pertanto a vedere come andrà a finire…

Foto dalla pagina Facebook di Bugo