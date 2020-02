Negrita in concerto a Pescara domani sera al Teatro Massimo.

Il popolare gruppo toscano è infatti in giro per l’Italia in questi giorni per celebrare il ventennale di uno dei loro dischi più amati di sempre, “Reset”. Non a caso questo tour è intitolato “La Teatrale: Reset Celebration”. Una logica conseguenza dei due recenti tour teatrali in cui i Negrita si alterneranno fra unplugged e versione “elettrica”. Ovviamente lo spettacolo sarà per lo più incentrato sull’album “Reset” ma sicuramente non mancheranno tanti altri grandi classici per cui il gruppo è noto.

Fra le hit più conosciute dal pubblico ci piace menzionare almeno “Cambio”, “Mama Mae”, “In Ogni Atomo” e “Non ci Guarderemo Indietro Mai”.

L’organizzazione dell’evento è a cura della Best Eventi, sempre molto attiva sul territorio.

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.

Questi i prezzi (ovviamente a seconda del settore scelto):

Primo settore numerato 51,75

Secondo settore numerato 46,00

Palchetto numerato 43,70

Galleria numerata 40,25 (diritti di prevendita inclusi).

Gli ultimi tagliandi disponibili saranno in vendita anche da domani pomeriggio dopo le 18 direttamente al botteghino del Teatro Massimo.

Qualche informazione sui Negrita

I Negrita nacquero nei primi anni novanta in provincia di Arezzo ma il primo omonimo album giunse nel lontano 1994 e diede immediatamente una scossa al mondo del Rock italiano. Da allora hanno pubblicato altri nove full lenght in studio, due album dal vivo e tre raccolte. I Negrita sono attualmente: Paolo “Pau” Bruni (voce, chitarra e armonica a bocca), Enrico “Drigo” Salvi (chitarra solista e cori), Cesare “Mac” Petricich (chitarra ritmica e cori), Giacomo Rossetti (basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera e violoncello) e Cristiano Dalla Pellegrina (batteria). L’ultimo album in studio della band è “Desert Yacht Club”, uscito nel 2018.

