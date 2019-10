Metalforce Fest prima edizione con tante band

Metalforce Fest prima edizione con Riot V, Domine, Soul of Steel, Whisperz e Red Riot a Roma dopodomani al Traffic Live Club.

Sarà di certo uno di quegli eventi che tutti i metallari che saranno presenti non potranno mai dimenticare. Le band presenti sono infatti fra le migliori del panorama Heavy Metal in Italia e nel mondo. Headliner saranno ovviamente i Riot V, formazione fra le più importanti in assoluto a livello mondiale del genere.

La line up attuale vede Don Van Stavern al basso, Mike Flyntz alle chitarre, Todd Michael Hall alla voce, Frank Gilchriest alla batteria e Nick Lee alle chitarre. I Riot V tornano nella città eterna dopo circa due anni di assenza e quella al Traffic Live Club sarà l’unica esibizione nella nostra penisola. Già questo dovrebbe essere motivo sufficiente per non mancare alla prima edizione del Metalforce Fest. Se però volete essere ulteriormente spronati vi consigliamo vivamente di ascoltare i gruppi che precederanno il combo americano.

Metalforce Fest prima edizione – le band in apertura

Ad affiancare i Riot V ci saranno infatti i toscani Domine e prima di loro anche i Soul of Steel, Whisperz e ReD RioT.

I Domine sono attualmente composti da Morby (voce), Riccardo Paoli (basso), Enrico Paoli (chitarra), Riccardo Iacono (tastiere) e Stefano Bonini (batteria). La band è una dei massimi esponenti dell’Epic-Power Metal nostrano e vanta un’attività pluridecennale fatta anche di esibizioni in apertura di band quali Anvil, Agent Steel, Running Wild, Grave Digger, Gamma Ray, Manowar, Blind Guardian, Iron Maiden, Judas Priest e Dream Theater.

I Soul of Steel sono freschi di stampa dell’album “Rebirth” (uscito il mese scorso) e fra le loro influenze ci sono Edguy, Helloween, Hammerfall, Stratovarius, Labyrinth e Vision Divine.

I campani Red RioT invece dichiarano di sentirsi più affini a band quali Skid Row, Guns’ n’ Roses, Mötley Crüe, Motörhead, Megadeth, Metallica, Rage Against the Machine e Pantera. Ascoltare per credere!

Gli Whisperz festeggiano quest’ano i quindici anni di vita durante i quali hanno avuto un’intensa attività dal vivo.

I biglietti

I biglietti per la prima edizione del Metalforce Fest sono ancora disponibili nei punti vendita Ticketone (la prevendita online al momento in cui scriviamo questo articolo non è attiva). Vi consigliamo pertanto di affrettarvi a comprare un biglietto per non perdere l’opportunità di passare una giornata con la musica Heavy Metal di qualità.

