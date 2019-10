Negli USA attiva la nuova funzione Facebook news

Facebook news: il buon giornalismo digitale versione Zuckerberg.

📰

Facebook vuole dare risalto al giornalismo, che come elemento fondamentale della democrazia; dunque, riconosce il valore delle notizie riportate in modo approfondito, attendibili, e capaci di fornire ai lettori informazioni utili. I vertici societari pensano che la diffusione di news migliori l’esperienza dell’utente che accede a Facebook. Come espresso direttamente:

“Oggi stiamo iniziando a testare Facebook News, un luogo dedicato per le notizie su Facebook, a un sottogruppo di persone negli Stati Uniti. Le notizie offrono alle persone un maggiore controllo sulle storie che vedono e la possibilità di esplorare una gamma più ampia dei loro interessi sulle notizie, direttamente dall’app di Facebook. Evidenzia anche le storie nazionali più rilevanti della giornata. Gli articoli di notizie continueranno ad apparire nel feed di notizie come fanno oggi.”

Dunque, Facebook cambia approccio nel modo di raccogliere le informazioni da giornalisti ed editori parlando con le testate giornalistiche.

Un team di giornalisti selezionerà le notizie più importanti del giorno e coinvolgerà l’utente Facebook in base alle sue abitudini; quindi, per ogni utente verranno considerate le notizie lette, condivise e seguite per meglio orientare le informazioni di Facebook News. Sono previste sezioni tematiche per approfondire: affari, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia ed anche lo sport; inoltre sarà possibile nascondere articoli, argomenti ed editori non di gradimento.

Il nuovo servizio Facebook News ( facebook.com/news) si baserà non solo sui grandi attori nazionali ma anche su forme di giornalismo individuale e indipendente.

📰

Facebook news: notizie generali, attualità , diverse e locali

Facebook News presenterà una vasta gamma di contenuti in quattro categorie di editori: notizie generali, di attualità , diverse e locali. Questa selezione ha preso forma dopo aver esaminato gli interessi degli utenti negli USA.

} ?> } ?> } ?>} ?>

Gli editori dovranno attenersi alle Linee guida di Facebook, che includono una serie di segnali di integrità nel determinare l’idoneità del prodotto. I criteri si evolveranno per garantire fonti di qualità .

📰

Facebook news negli USA

Durante il test iniziale le tematiche che emergeranno delle maggiori aree metropolitane: New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Filadelfia, Houston, Washington DC, Miami, Atlanta ed anche Boston.

Nel corso dei prossimi mesi verranno incluse le notizie locali di Today In, notizie ed informazioni sulla comunità locale estesa a oltre 6.000 città statunitensi.

L’introduzione di Facebook News è stata così motivata dai vertici del social:

“…per avvicinare le persone alle storie che riguardano la loro vita. Continueremo a imparare, ascoltare e migliorare le notizie man mano che si diffondono in modo più ampio. Speriamo che questo lavoro aiuti i nostri sforzi per sostenere un grande giornalismo e rafforzare la democrazia.”

📰

☛ Puoi leggere anche:

↪️ Altre notizie di tecnologia nella pagina dedicata del sito.