Assicurazione infortuni domestici 2021 INAIL: bollettino, costi, scadenza, sanzione, deducibilità 730 e Unico, requisiti obbligo / esenzione

L’assicurazione infortuni domestici gestita dall’INAIL compie 21 anni ( 01 marzo 2001 – 2021 ). Nell’anno 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale; mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%.

Polizza INAIL: assicurazione contro infortuni domestici 2021

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano:

a titolo gratuito ed anche senza vincolo di subordinazione;

nonché in modo abituale ed esclusivo.

L’obbligo sussiste per coloro che hanno compito 18 anni e l’età massima di riferimento per la tutela assicurativa è passata, dal 1 gennaio 2019, da 65 anni a 67 anni. Poi è importante sottolineare che il grado di inabilità permanente necessario per la rendita è sceso dal 27% al 16%. Mentre sono previste prestazioni una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%; inoltre c’è il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa per i titolari di rendita con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 1965); infine è pari a 10mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale.

Ambito domestico e famiglia per l’assicurazione infortuni domestici INAIL

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato; inoltre se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). La tutela è estesa anche alle residenze temporanee scelte per le vacanze, purché si trovino nel territorio italiano; invece è escluso l’infortunio in itinere.

Definiscono il nucleo familiare: matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, nonché vincoli affettivi e coabitazione.

Soggetti obbligati a pagare l’assicurazione

Fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, si devono assicurare:

gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;

ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione;

titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale;

lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;

i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare è possibile che si verifichi la necessità di assicurare più persone.

Soggetti esclusi dall’obbligo assicurativo

In generale, e quindi anche per il 2021, non sussiste l’obbligo di versare l’importo per l’assicurazione infortuni domestici INAIL per:

colui che ha meno di 18 anni o più di 67 anni;

il lavoratore socialmente utile (Lsu) ed anche il lavoratore part time;

il titolare di una borsa lavoro o l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;

infine il religioso;

Esclusione sulla base dei requisiti reddituali

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico:

chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui (il premio è a carico dello Stato);

ed anche chi fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Pagamento bollettino INAIL assicurazione infortuni domestici 2021

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1 gennaio. Per l’anno 2021 il termine di scadenza del bollettino INAIL per l’assicurazione infortuni domestici è prorogato al 1 febbraio 2021, poiché il 31 gennaio è un giorno festivo.

Invece, passata la data del 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo il pagamento.

Il premio è annuale e non è frazionabile e dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.

Si può effettuare il pagamento tramite:

pagoPA (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it);

(la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it); poi negli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat;

inoltre presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio.

Dunque è possibile utilizzare contanti, carte ed anche addebito in conto corrente.

Sanzione mancato pagamento bollettino premio assicurazione infortuni domestici

Chi, pur rientrando nei requisiti di legge, non paga l’assicurazione è soggetto ad una sanzione da parte dell’INAIL; ma è graduata in relazione al periodo di trasgressione e l’importo non supera il premio (24,00 euro).

Assicurazione infortuni domestici 2021 INAIL: deducibilità 730 e modello Unico

I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili, anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

☛ Potrebbero interessarti anche:

Riassunto conseguenze accordo Brexit 2021

Rivalutazione reddito 2021 assegni familiari-pensione

Borsa Italiana oggi 30 dicembre 2020 quotazioni Milano

Incentivi auto 2021 ibride, con e senza rottamazione

Feste 2020 di Natale e Capodanno zona rossa e ristori

Anticipazione pensioni gennaio e febbraio 2021

Contributi per handicap grave e grave malattia 2020

Inps: spid cns cie, login pin ordinario/dispositivo/scaduto

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

Torna alla Home Page

DI SANTE Paolo