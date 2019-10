Borsa Italiana oggi 03 ottobre 2019: Milano +0,06%

Oggi, 03 ottobre 2019, Borse europee poco mosse come il listino azionario della Borsa Italiana; a Milano bene il comparto Chimica/Materie prime, dunque Piazza Affari chiude a +0,06%

Milano, lì 03 ottobre 2019 – Chiusura della Borsa Italiana oggi: a Milano, Piazza Affari sulle montagne russe sui dati macroeconomici, male FCA; anche le altre Borse europee hanno chiuso vicine allo zero, eccetto Francoforte.

L’indice FTSE MIB oggi apre mostrando forza, ma ora dopo scende verso lo zero, per poi crollare e riprendersi; quindi, non riesce a prendere una precisa direzione il listino azionario della Borsa di Milano. Oggi bene Banco Bpm, mentre il titolo azionario peggiore è FCA. Rendimento del BTP decennale un po’ alto ma comunque sotto l’1%.

Giornata della Borsa Italiana oggi 03 ottobre 2019: a Milano, Piazza Affari segue le Borse d’Europa

Mercato azionario in apertura si muove in terreno positivo, poi, innesca una discesa che, nel pomeriggio, diventa crollo ed in chiusura recupera; dunque si attendono sviluppi sui dazi USA. La Borsa di Milano oggi chiude, quindi, seguendo l’andamento delle altre Borse europee che sono vicine allo zero contrastate, eccetto Francoforte pesantemente negativa.

Indici azionari in Europa oggi: FTSE MIB, FTSE100, Cac 40, Dax 30, IBEX 35, SMI

il FTSE MIB segna un +0,06%;

segna un +0,06%; poi il FTSE 100 di Londra registra un -0,63%;

di Londra registra un -0,63%; mentre il CAC 40 arriva a +0,30%;

arriva a +0,30%; invece il DAX 30 di Francoforte chiude a -2,76%;

di Francoforte chiude a -2,76%; inoltre l’ IBEX 35 di Madrid termina con un -0,11%;

di Madrid termina con un -0,11%; infine lo SMI porta a casa un +0,03%.

I titoli azionari in evidenza oggi sul listino della Borsa Italiana: le quotazioni di borsa FTSE MIB

I titoli azionari con quotazioni maggiormente premiate o penalizzate sul listino della Borsa di Milano sono:

le società quotate con maggiori perdite sono Fiat CA -1,36%, Eni -1,09%, nonché Buzzi -1,03%;

con maggiori perdite sono Fiat CA -1,36%, Eni -1,09%, nonché Buzzi -1,03%; seguono anche Unipol -0,65%, Unicredit -0,57%, Pirelli & C -0,50%;

invece le società quotate in crescita sono Banco Bpm +2,56%, Diasorin +2,27%, Italgas +2,06%;

in crescita sono Banco Bpm +2,56%, Diasorin +2,27%, Italgas +2,06%; mentre Campari chiude a+1,80%, Finecobank +1,75%, Moncler +1,65%.

Spread oggi, titoli di Stato: Italia, Portogallo, Spagna e Francia

Lo spread tra i Titoli di Stato ed il BUND tedesco è:

il BTP italiano chiude a quota 150,90 punti base contro il precedente valore di 152,70 ;

chiude a quota 150,90 punti base contro il precedente valore di 152,70 ; poi l’ OT Portogallo si ferma a 73,80 punti base contro il precedente valore di 72,30 ;

si ferma a 73,80 punti base contro il precedente valore di 72,30 ; mentre il Bonos spagnolo quota 70,40 punti base contro il precedente valore di 68,40 ;

quota 70,40 punti base contro il precedente valore di 68,40 ; invece l’OAT francese arriva a 30,20 punti base contro il precedente valore di 29,50 .

I cambi dell’Euro contro Dollaro, Franchi, Pound, Yen, Real, Rublo e Grivnia

In tema di valute, i cambi dell’Euro di oggi quotano:

Eur/USD 1,096835 da 1,09313 ;

1,096835 da 1,09313 ; poi, Eur/CHF 1,09574 da 1,09263 ;

1,09574 da 1,09263 ; inoltre, Eur/GBP 0,888335 da 0,891095 ;

0,888335 da 0,891095 ; mentre, Eur/JPY 117,2335 da 117,4715 ;

117,2335 da 117,4715 ; invece, Eur/BRL 4,4799 da 4,5255 ;

4,4799 da 4,5255 ; nonché Eur/RUB 71,402655 da 71,463 ;

71,402655 da 71,463 ; infine Eur/UAH 27,20691 da 27,18967 .

Indici borsa in Asia: Hong Kong, Tokyo

Hang Seng Index +0,29%;

Index +0,29%; poi il Nikkei 225 Tokyo -2,01%;

Indici borsa in America:

Dow Jones +0,31% ed inoltre lo S&P 500 +0,62%;

+0,31% ed inoltre lo +0,62%; invece il NASDAQ chiude a -1,56% ed il NASDAQ100 a -1,74%.

Le quotazioni dei beni rifugio oggi: oro, argento, petrolio (Brent / WTI)

quotazione oro è 44,19 euro al grammo invece di 44 euro;

è 44,19 euro al grammo invece di 44 euro; mentre la quotazione argento è 0,517 euro al grammo anziché 0,5182 euro;

è 0,517 euro al grammo anziché 0,5182 euro; invece la quotazione petrolio Brent è 57,53 euro dall’ultimo valore di 57,52 euro;

è 57,53 euro dall’ultimo valore di 57,52 euro; infine la quotazione petrolio WTI è 52,29 euro dal precedente 52,46 ;

Notizie d’oggi 03 ottobre 2019 dalla Borsa Italiana, mercati finanziari, che caratterizzano la giornata a Piazza Affari: Brexit, dazi USA e recessione

Inflazione annuale nell’area Ocse passa all’1,9% ad agosto da 2,1% di luglio. Tutte in rallentamento le economie (Italia stabile allo 0,4%): Germania all’1.4% dall’1,7%; Regno Unto all’1.7% dal 2%; Giappone allo 0,3% dallo 0,5%; Canada all’1,9% dal 2%; Francia all’1% dall’1,1%; USA all’1,7% dall’1,8%.

Dati USA

PMI composito è pari a 51 punti, quindi invariato rispetto al precedente ed in linea con le stime; mentre l’Indice servizi PMI Markit è pari a 50,9 punti, in linea con lettura flash e attese ma in rialzo dai 50,7 punti di agosto.

Indice ISM dei servizi Institute for Supply Management nel mese di settembre a 52,6 punti, quindi in calo dai 56,4 del mese precedente ed anche dalle attese a 55 punti.

Ordini fabbriche a -0,1% ad agosto, sotto le stime.

UE

UE19: prezzi alla produzione su base annuale -0,8% (-0,5% mensile), in calo rispetto al precedente +0,1%, mentre la previsione era -0,5%. Vendite dettaglio su base mensile +0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,5%, dunque in linea con le stime. Indice composito IHS Markit registra a settembre, nella lettura definitiva, un valore pari a 50,1 quindi in flessione rispetto a 51,9 di agosto ed anche ai 50,4 lettura flash. Rallentamento anche per l’indice PMI servizi a 51,6 da 53,5 di agosto.

UE28: prezzi alla produzione: dato mensile del -0,4% in agosto e del -0,3% su base annua.Vendite al dettaglio con incremento dello 0,2% mensile, mentre quello annuale è pari al 2,5%.

GB

L’indice Pmi manifatturiero GB sale a 48,3 a settembre da 47,4 di agosto.

Germania

Indice PMI servizi in Germania crolla a settembre, l’indice Ihs Markit è a 51,4 da 54,8 in agosto.

