Roma, lì 11 aprile 2020 – Capitan Futuro: Daniele De Rossi si racconta, vuole raggiungere il suo obiettivo cioè la panchina della Roma.

La carriera “non unica ma rara” di Daniele De Rossi raccontata dal diretto interessato. Passato, presente e futuro del capitano giallo-rosso che, intervistato, dichiara: “Non ho scelto io di lasciare la Roma. Un giorno voglio allenarla“. La schiettezze ed anche determinazione di DDR16 non lasciano dubbi su quelli che sono i suoi sentimenti e le idee.

Sulla base di quanto dichiarato dal numero 16 giallo-rosso a Sky, tracciamo una linea tra il suo passato, presente ed anche futuro.

L’addio ai compagni di squadra, il congedo da giocatore della Roma:

“L’ho vissuta con grande serenità… anche se mi sono emozionato in alcuni momenti. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato quel momento, fa male a chiunque e senti un senso di malinconia. Ma era importante far vedere anche alla mia famiglia che non era una tragedia. Ho voluto anche far vedere ai tifosi la mia felicità per quello che mi avevano dato”.

“Io non preparo mai niente, ci penso trenta secondi prima di farlo. I miei compagni di squadra mi applaudivano anche quando passavo il pallone in allenamento, nei giorni prima dell’addio. Non doveva essere una partita dell’addio, ma dovevo giocare facendo le mie scivolate, giocando come sempre. Peccato che sia finita zero a zero”.

“Non ho scelto io di lasciare la Roma, ma ho deciso di dire addio al calcio… Ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere: la prima volta perché qualcuno ha scelto per me, l’altra perché ci entrava la mia famiglia… L’altro giorno ho sentito un dirigente della Roma, ma per sapere come stavo. Non mi ha chiamato nessuno per lavori futuri, e io non chiamerò”.