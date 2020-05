Intervista esclusiva a Massimo Moriconi bassista di Mina e Fabio Concato. Lo abbiamo contattato in seguito alla collaborazione con Gianluca Rando. I due hanno infatti pubblicato proprio oggi una cover di Bruno Lauzi, indimenticato cantautore dalla grande sensibilità artistica.

Non ci diciamo quasi nulla quando dobbiamo fare un brano. Decidiamo se lo facciamo acustico o elettrico, un andamento lo proviamo così come c’è nell’istinto perché ormai siamo un team molto affiatato da 35 anni con Danilo Rea e Alfredo Golino . Quando si è in sintonia bastano poche parole per fare molto. Spesso purtroppo nel mondo della musica e della discografia si spendono tante parole per fare poco. Il rapporto con Mina quindi è estremamente alla pari e meravigliosamente semplice nella sua complessità (ride). Mina mi ha sempre lasciato suonare come desidero. Una volta che le ho domandato: “ Ma ti va bene questa linea di basso che ho fatto su un brano?” si è messa a ridere e ha detto “sul disco c’è Massimo Moriconi – basso; decidi tu le note!”. Il rapporto è molto diretto, semplice e fattivo perché poi facciamo un disco in un giorno e mezzo a volte.

Amiamo tutti e due la melodia, che è la parte più riconoscibile dei brani. Questi hanno spesso lo stesso ritmo, gli stessi giri di accordi ma la melodia è come la faccia nelle persone. Quindi abbiamo questo senso della melodia che prevale anche sullo strumento, sulla dimostrazione sempre di fare miliardi di note. La ricerca un po’ della musica quando si suona e non di accendere uno spot sui propri strumenti. Questa è una cosa che per me è fondamentale, anche nella vita.

La verità non sta mai nella didattica o nel talento. La verità sta sempre in mezzo. Io ho conosciuto tanti musicisti e il talento è una delle peggiori sfortune che può capitare a un giovane perché la maggior parte di quelli che ho conosciuto pensavano di poter suonare benissimo e fare questo lavoro senza studiare. Ho visto invece tanta gente con meno talento applicarsi e diventare eccezionale. Il talento è una dote naturale ma le doti naturali non bastano. Ci vogliono tanta applicazione e umiltà. Un insegnante non deve dividere la didattica dal talento; deve insegnare tenendo conto del talento ma anche del fatto che l’applicazione è fondamentale. Un equilibrio quindi; una sanità mentale. Un equilibrio.

Se non ci sono più concerti dal vivo, non ci sono più né download né streaming. Sperando poi di ritornare a un bilanciamento con la realtà suonata dal vivo che è un’altra cosa. Sicuramente ci saranno più download.

Credo che la musica non possa risolvere i problemi del mondo e portarci in quelli nuovi. La musica è il momento che ci fa ricordare (quando si ascolta insieme e si suona insieme e c’è questa comunione d’intenti) che l’amore non me lo ridà mai però purtroppo stiamo andando sempre di più verso una società basata sul denaro, sui guadagni e quindi sono ormai 20/25 anni che la musica ha perso tantissimi canali nei quali i musicisti guadagnavano, come la vendita di dischi e le percentuali su questi. Ormai tutti vogliono la musica gratis, fanno il download e i musicisti moriranno senza poter fare il loro lavoro. Non la vedo quindi molto bene.

Chiaramente l’amore e la musica non moriranno mai ma sicuramente attraversano un momento di grande crisi. Non è che le conoscenze popolari si muovono grazie a un pezzo. Si muovono grazie ai politici che sono in grado di farlo. Non dare questo compito alla musica. La musica ci fa staccare la testa dal resto e ci fa ricordare di essere umani, ci fa emozionare, ma non può salvare il mondo.