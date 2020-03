Mina compie 80 anni gli auguri dei colleghi e discografia selezionata.

La tigre di Cremona (così è soprannominata Mina) compie oggi 80 anni. Molti suoi colleghi le hanno voluto augurare buon compleanno. Vediamone alcuni

Mina compie 80 anni gli auguri dei colleghi

Biagio Antonacci

Auguri Mina, anima ispirata nella Galassia. “Mai più senza di noi” …. Ho scritto queste parole per te e mai come oggi avevo bisogno di riascoltarle in un canto, il tuo!

Fausto Leali

Tanti auguri alla mia cara ed inestimabile amica Mina Con affetto Fausto

Giorgia

in questi giorni così brutti pensare alla bellezza dell’arte di certe persone grandi senza tempo fa bene al cuore, per esempio Mina, oggi auguri all’immensa.

Paola Turci

Ci hai cresciuto, ci hai accompagnato, ci hai regalato emozioni e interpretazioni inarrivabili. Buon compleanno immensa Mina, e grazie.

Piero Pelù

Cara Mina, si dice che la voce venga dall’anima e per questo tu sei una gran bella persona e a modo tuo una ribelle e rivoluzionaria. Ti faccio i migliori auguri per il tuo natale e mi aspetto ancora dischi favolosi come l’ultimo con Ivano Fossati. Ti abbraccio, Piero

Rosario Fiorello

Auguri

Mina compie 80 anni – Altri omaggi

Siae

Compie oggi 80 anni Mina, la tigre di Cremona che con la sua voce unica ha sintetizzato generi distanti tra loro dando un contributo eccezionale alla musica italiana. Artista poliedrica dalla sterminata attività anche come talent scout e produttrice discografica

Simona Ventura

Questi sono gli occhi di una VOCE.Non solo della più grande VOCE della canzone italiana,ma la VOCE di una donna coraggiosa,che nonostante gli innumerevoli tentativi non è mai tornata sui suoi passi. Buon compleanno Mina

Sei grande grande grande (posta una foto degli occhi di Mina)

U.S. Cremonese

Tanti auguri, Mina!

Discografia selezionata dei migliori album di Mina

Tintarella di Luna (1960)

L’esordio della tigre di Cremona. Un album che conteneva l’indimenticabile title track

Studio Uno (1965)

Fu il primo full lenght a iniziare ad avvicinarsi al milione di copie vendute

Minacantalucio (1975)

Il primo tributo alla coppia Lucio Battisti – Mogol

Rane Supreme (1987)

Include due spettacolati versioni di “Sorry Seems to Be the Hardest Word” di Elton John e di “Careless Whisper” di George Michael, compianto leader degli Wham!

Mina canta i Beatles (1993)

Un omaggio alla più grande Pop band di sempre, i Beatles!

Mina Celentano

I duetti con l’amico Adriano Celentano superano la cifra record di 1600000 copie vendute grazie anche a brani quali “Acqua e Sale” e “Brivido Felino”

Olio (1999)

Il disco include anche un featuring davvero inaspettato e prezioso: Piero Pelù dei Litfiba!

12 (American Song Book) (2012)

Mina interpreta dodici indimenticabili standard della canzone americana

Mina Fossati (2019)

L’ultimo grande capolavoro in studio, con l’amico Ivano Fossati

