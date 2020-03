Ora per Donald Trump il coronavirus è un “nemico” invisibile.

Il Presidente degli Usa, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha anche ammesso che “la situazione non è sotto controllo”.

Donald Trump agli americani: il coronavirus è un nemico invisibile

In effetti guardando la situazione negli Usa, si stanno registrando in queste ore numerosi casi in ogni parte del Paese. Ecco perché, stando almeno a quanto dichiarato e secondo stime attuali, la pandemia potrebbe finire forse in estate. Più precisamente a luglio o ad agosto.

Si è parlato anche di un’eventuale recessione. Questo quanto dichiarato dal Presidente degli Usa: “Beh può essere… Non stiamo pensando in termini di recessione ma in termini di virus. Una volta che ci fermiamo penso che ci sarà un’enorme domanda sia sul mercato azionario sia in termini dell’economia”.

Coronavirus – La situazione nel mondo e come la affrontano gli altri Stati

Il coronavirus, si sa, si è diffuso a macchia d’olio quasi ovunque.

In Francia i cittadini nelle ultime ore stanno facendo scorte di viveri nei supermercati locali e cercano di lasciare Parigi, soprattutto dopo il discorso alla Nazione di Macron. Quest’ultimo ha infatti annunciato 45 miliardi di euro per sostenere imprese e lavoratori, ma soprattutto per combattere con ogni mezzo il coronavirus.

In Spagna i contagi hanno toccato quota 11000 e aumentano di giorno in giorno in maniera esponenziale.

La Germania pare invece che abbia stanziato numerosi miliardi di euro per l’emergenza.

In Gran Bretagna invece hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Boris Johnson, che ha subito fatto marcia indietro sulla sua teoria dell’immunità di gregge.

Le contromisure da adottare

Le contromisure purtroppo non sono mai abbastanza in questo caso, almeno finchè non si arriverà a trovare un vaccino o una cura. Gli esperti dicono che bisognerà aspettare almeno un anno o forse addirittura diciotto mesi.

I consigli per combattere il coronavirus, almeno per il momento, rimangono sempre gli stessi e, a meno di gravi motivazioni, è consigliabile rimanere a casa.

Staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime ore…

foto tratta dalla pagina Facebook della White Hoiuse