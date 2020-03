Lady Gaga ha parlato con Dio (così ha dichiarato su Instagram).

La popolare cantante e attrice statunitense di origine italiana ha postato il seguente messaggio su Instagram: “So I talked to some doctors and scientists. It’s not the easiest for everyone right now but the kindest/healthiest thing we can do is self-quarantine and not hang out with people over 65 and in large groups. I wish I could see my parents and grandmas right now but it’s much safer to not so I don’t get them sick in case I have it. I’m hanging at home with my dogs. I love you world, we’ll all get through this. Trust me, I talked to God —she said we’re gonna be ok”.

Il messaggio tradotto in italiano

Qui di seguito il post tradotto in italiano:

“Quindi ho parlato con alcuni medici e scienziati. Non è la cosa più semplice per tutti in questo momento, ma la cosa più gentile / salutare che possiamo fare è l’auto-quarantena e non uscire con persone di età superiore ai 65 anni e in grandi gruppi. Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne in questo momento, ma è molto più sicuro non farlo, quindi non li ammalerò nel caso lo fossi io stessa. Sono rinchiusa a casa con i miei cani. Ti amo mondo, ce la faremo tutti. Fidati di me, ho parlato con Dio, ha detto che staremo bene”.

Il messaggio ha superato addirittura il milione di like!

Lady Gaga e la rete

Lady Gaga, bisogna dirlo, è una delle artiste più famose della rete.

Questi i numeri della cantante:

Facebook: quasi 59 milioni di fan;

Twitter: 85 milioni di follower;

Instagram: quasdi 40 milioni di follower.

Numeri che pochi (o forse nessuno) dei suoi colleghi può contare. Del resto Lady Gaga ha sempre saputo stupire i suoi fan con look eclettici e canzoni all’avanguardia che unite ad un talento davvero unico hanno fatto il resto.

L’ulrimo album in studio di Lady Gaga è “Joanne”. Fra i produttori, oltre l’artista stessa, anche Mark Ronson e Josh Homme dei Queens of The Stone Age.

Vedremo se al post di oggi seguiranno altri simili…

Foto tratta dalla pagina Facebook dell’artista