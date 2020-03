Discorso in diretta di Giuseppe Conte oggi 24 marzo 2020 al termine del Consiglio dei Ministri 38: multe aumentate per trasgressori delle misure di contrasto alle diffusione del coronavirus

Roma, 24 marzo 2020 – Discorso in diretta del Presidente del Consiglio Conte introduce nuove multe per i ribelli che non rispettano il “fermo”.

Multe salate a coloro che contravverranno alla disposizione che vieta gli spostamenti all’interno del comune ed anche i trasferimenti fuori dal comune; nel pomeriggio Giuseppe Conte ha inasprito le multe, soprattutto se chi si trova alla guida di un’auto.

L’attività del Governo va avanti in maniera frenetica; infatti non passa giorno che non ci siano novità che influiscono sulla vita dei cittadini. Tra le tante novità che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha introdotto c’è l’introduzione di nuove sanzioni per coloro che non rispettano la restrizione alla mobilità.

Per mettere ordine alle tante notizie che stanno circolando ricordiamo le misure in vigore:

Conte impone multe salate ai trasgressori del blocco alla circolazione

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei Ministri 38 svoltosi oggi, nel corso della conferenza stampa trasmessa in diretta da Palazzo Chigi, annuncia nuove multe. Dunque, coloro che pensano di non rispettare la quarantena rischiano una multa da 400€ a 3000€; per fare chiarezza, dopo le voci circolate nel pomeriggio, Conte precisa che non è previsto il fermo amministrativo per le auto.

Attenzione: nel caso di trasgressione di effettuata alla guida di un auto si potrà incorrere in una multa maggiorata fino ad 1/3.

DI SANTE Paolo

