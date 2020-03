Contributi Smart working: milioni di € a Partite Iva e piccoli comuni della regione Lazio

Roma, lì 22 marzo 2020 – Smart working agevolato dalla regione Lazio: contributi in arrivo a P.Iva e piccoli comuni.

Intervento di Claudio Di Berardino e Paolo Orneli sullo smart working nella regione Lazio; arrivano risorse a micro-imprese, anche titolari di partita iva con 1 solo dipendente. La regione Lazio apre anche alle agevolazioni ai piccoli comuni.











Contributi P.Iva Smart working regione Lazio

Gli assessori della regione Lazio Claudio Di Berardino (Lavoro e nuovi diritti) e Paolo Orneli (Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione):

( Beneficiari contributi Smart working regione Lazio )

“I contributi per lo smart working da oggi sono disponibili anche per le microimprese e partite Iva con un solo dipendente. Abbiamo infatti deciso di estendere a tutte le realtà produttive l’avviso pubblico con cui abbiamo destinato 2 milioni di euro per l’avvio di piani aziendali di Smart Working. La decisione è stata presa all’esito di richieste che abbiamo ricevuto dalle parti sociali e di valutazioni che abbiamo fatto assieme a loro e nell’ottica di andare incontro il più possibile alle esigenze delle attività produttive e dei lavoratori.

( Spese agevolate )

In questo momento legato all’emergenza sanitaria e alle sempre maggiori restrizioni sulla mobilità delle persone, aiutiamo le realtà economiche, anche le più piccole, a proseguire il loro lavoro e permettiamo ai lavoratori di rimanere a casa, continuando a svolgere le loro attività e, nel contempo, rispondere alle proprie esigenze familiari. Le risorse per aziende e per titolari di partita Iva possono essere utilizzate per l’acquisto di hardware, software, consulenze o corsi di formazione.

( Valore contributi alle Parite Iva per lo Smart working nella regione Lazio )

Il valore del contributo che può essere richiesto varia in relazione al numero totale di dipendenti e delle sedi operative e unità produttive localizzate sul territorio della Regione Lazio e va da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 22.500 euro per le aziende con oltre 30 dipendenti. L’avviso è aperto, a sportello e le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem.”

Contributi piccoli comuni Smart working regione Lazio

L’assessore al lavoro e nuovi diritto Claudio Di Berardino:

( Beneficiari contributi Smart working regione Lazio )

“Abbiamo pubblicato un nuovo bando per promuovere il lavoro agile. Dopo quello dedicato alle imprese, questa volta il bando è riservato ai piccoli comuni della Regione Lazio affinché, in questo momento di difficoltà, possano coniugare l’esigenza di proseguire l’attività amministrativa, continuare a offrire servizi ai cittadini e tutelare la salute dei dipendenti pubblici e della stessa popolazione.

( Valore contributi ai piccoli comuni per lo Smart working nella regione Lazio )

Il bando, coperto da un finanziamento di 2 milioni di euro, prevede contributi fino a 7.500 euro per ogni comune con una popolazione fino a 5 mila abitanti.

( Spese agevolate )

Le risorse potranno essere utilizzate per l’acquisto di servizi di supporto organizzativo e formativo – anche a distanza- finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni dei dipendenti, per la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio delle attività lavorative o lo sviluppo di competenze informatiche. Potranno inoltre essere acquisiti strumenti hardware e software da dare in dotazione al personale. L’obiettivo è aiutare le amministrazioni più piccole a recuperare l’eventuale gap informatico e a dotarsi di tutte le dotazioni necessarie per affrontare al meglio questa situazione di criticità e per continuare a tenere i rapporti con tutti i cittadini e le realtà economiche e sociali del territorio. A partire da oggi e fino al 20 aprile i comuni possono inviare una manifestazione di interesse alla posta elettronica certificata formazione@regione.lazio.legalmail.it. Dal momento in cui è cominciata l’emergenza sanitaria, ci siamo subito attivati per offrire il supporto necessario per sostenere il mondo del lavoro. Quello dello smart working è una delle tante risposte che stiamo mettendo in campo e che permette l’attivazione di una nuova organizzazione delle attività lavorative, una modalità che potrà continuare a essere utile anche in futuro, terminata l’emergenza sanitaria”.

Mentre il Vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori ha dichiarato:

“In questo momento di emergenza le Amministrazioni locali rappresentano ancora di più uno straordinario punto di riferimento per ci cittadini ai quali dobbiamo continuare a erogare servizi essenziali. Per questo la Regione ha messo in campo 2 milioni di euro di risorse destinate ai 250 Comuni del Lazio, quelli di sotto dei 5mila abitanti, che potranno destinare per i dipendenti e il lavoro agile, così come per acquistare strumenti informatici utili a sostenere il lavoro prezioso dei dipendenti del proprio municipio”.

Sintesi contributi piccoli comuni regione Lazio per Smart workin

2 milioni di euro per incentivare lo smart working nei piccoli comuni della regione Lazio; il bando prevede, dunque:

contributi fino a 7.500 euro

per ogni comune con una popolazione fino a 5 mila abitanti.

Domanda di manifestazione interesse

I comuni interessati possono inviare la domanda:

fino al 20 aprile

per mezzo PEC a formazione@regione.lazio.legalmail.it

DI SANTE Paolo

