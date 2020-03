Verona, lì 24 marzo 2020 – Coronavirus costringe Veronafiere a posticipare la 54ª edizione di Vinitaly al 2021.

Il Gruppo Veronafiere riorganizza la propria attività per affrontare l’attuale situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19; dunque modifica le date degli eventi in vista della ripresa relativa alle attività.

Il presidente di Veronafiere Maurizio Danese sottolinea:

«Ridefinizione di obiettivi e strategie del Gruppo per proseguire l’attività in Italia e all’estero e ripartire prontamente quando si tornerà a pieno regime. Il perdurare dell’emergenza Coronavirus a livello nazionale, con il susseguirsi dei decreti urgenti della presidenza del Consiglio dei ministri, e la più recente propagazione dello stesso a livello europeo e non solo, hanno reso improcrastinabili alcune decisioni. Per tali ragioni il consiglio di amministrazione, d’intento con la direzione generale e il management, ha deliberato oggi in merito a molteplici aspetti essenziali per il proseguimento dell’attività del Gruppo. Fra questi, la ridefinizione di obiettivi, strategie e investimenti per la messa in sicurezza dei prodotti, della propria clientela e del business dei settori correlati».