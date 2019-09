Bond Banco Santander sulla Blockchain

Milano, lì 13 settembre 2019 – Banco Santander ha emesso sulla Blockchain primo Bond tokenizzato, anche cedola 1,98% in token.

La presidente, Ana Botin, è entusiasta per il primato del suo istituto, considerato come un primo passo verso un mercato secondario per i bond tokenizzati. Santander Securities Services ha agito con il ruolo di agente per la tokenizzazione ed anche custode delle chiavi crittografiche.

Ana Botin, presidente del Banco Santander, sottolinea su twitter:

Inoltre Botin si improvvisa giornalista e posta un video nel quale intervista con uno smartphone la responsabile del Blockchain Center of Excellence:

I had a chance to ask Coty de Monteverde, head of our Blockchain Center of Excellence, about our #blockchain bonds, and why they are important, especially for small business. #BlockChainBonds pic.twitter.com/9x6jdgP9Ou

— Ana Botín (@AnaBotin) September 12, 2019