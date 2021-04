Bonus 2021 baby sitting e servizi per l’infanzia per DAD

Bonus 2021 ai genitori per baby sitting e servizi per l’infanzia per DAD e quarantena

Ai genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza (DAD) o in quarantena il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 riserva il Bonus baby sitting e servizi per l’infanzia.

Bonus baby sitter e servizi per l’infanzia fino al prossimo 30 giugno: beneficiari e misura

Beneficiari

Il Bonus baby sitting / per servizi per l’infanzia si rivolge ai lavoratori:

iscritti alla Gestione Separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

autonomi iscritti all’INPS;

della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;

dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.

Guardando più nel dettaglio l’ultimo punto, rientrano lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

medici;

poi infermieri (inclusi ostetrici);

inoltre tecnici di laboratorio biomedico;

ed anche tecnici di radiologia medica;

infine operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

A beneficiare della misura può essere un genitore solo se l’altro:

non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto;

non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Inoltre possono usufruire del Bonus anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS “subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari“.

⇒ Testo ufficiale Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.

Misura

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 con lo scopo di fronteggiare la diffusione del COVID-19. Per sostenere i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena ha previsto un Bonus; l’importo può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto Famiglia. Dunque fino al 30 giugno 2021 i genitori potranno richiedere:

uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting; servizi integrativi per l’infanzia.

Come da testo ufficiale rileviamo che:

«Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione: ai centri estivi;

ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

ai servizi socio-educativi territoriali;

ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.»

Sito INPS

