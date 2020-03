L’Europa League si ferma: Siviglia – As Roma non giocata per nuovo coronavirus Covid19

La Spagna bandisce l’Italia, dunque, questa sera la gara Siviglia FC – AS Roma non verrà giocata per il nuovo coronavirus Covid19. La Roma non è neanche partita per la Spagna, al fine di disputare la partita di Europa League contro il Siviglia; infatti è mancata l’autorizzazione ad atterrare da parte delle autorità locali.

L’AS Roma avrebbe dovuto toccare il territorio spagnolo questo pomeriggio, ma la competizione non vedrà la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League. La decisione delle autorità spagnole è quella di bloccare i voli dall’Italia, come misura per il contenimento del COVID-19.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

SIVIGLIA – ROMA: rimborso biglietti

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow. 🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020

Aggiornamento: la @UEFA ha comunicato che la nostra partita di @EuropaLeague contro il @SevillaFC non si giocherà domani. Ulteriori decisioni verranno rese note successivamente.#ASRoma pic.twitter.com/e748SkSWHC — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Inoltre, per l’effetto delle ultime disposizioni, l’AS Roma informa i tifosi sulle modalità di rimborso per i biglietti della partita Roma-Sevilla del prossimo 19 marzo; dunque il rimborso per tutti i biglietti acquistati online su www.asroma.com è stato avviato; quindi nei prossimi giorni avverrà l’accredito dell’importo pari al valore dei biglietti.

Rimandata a lunedì 6 aprile l’apertura della finestra temporale per richiedere il rimborso dei biglietti acquistati presso gli AS Roma Store e i Punti vendita Vivaticket.

Per tutti il termine ultimo di richiesta rimborso è posticipato a mercoledì 15 aprile 2020.

DATE E MODALITA’ DI RIMBORSO

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU ASROMA.COM

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale www.asroma.com, saranno automaticamente annullati e rimborsati sulla carta di credito o il conto Paypal utilizzati per l’acquisto. I tempi di accredito possono variare in base a termini e condizioni di utilizzo della carta di credito o conto Paypal utilizzati.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

AS ROMA STORE: A partire dal 06/04/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto e presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

A partire dal 06/04/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto e presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso. CALL CENTER: A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo tifosi@asroma.it comunicando il numero della transazione ed il nominativo dell’acquirente.

A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo tifosi@asroma.it comunicando il numero della transazione ed il nominativo dell’acquirente. PUNTI VENDITA VIVATICKET: A partire dal 06/04/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato e presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.Sarà possibile richiedere il rimborso presso i punti vendita entro e non oltre mercoledì 15/04/2020. Il rimborso avverrà esclusivamente in contanti.

Non sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato.

Rinviata anche Inter-Getafe, l’altra sfida che avrebbe visto coinvolte una squadra italiana e una spagnola.

DI SANTE Paolo

