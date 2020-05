Nick Kamen: box in arrivo il prossimo 24 luglio su Cherry Red Records.

Ricordate Nick Kamen? Per molte ragazze degli anni ottanta fu il sex symbol per antonomasia. Si contendeva infatti il trono di più bello con Miguel Bosé, Simon Le Bon dei Duran Duran e Joey Tempest degli Europe. Un successo planetario con una serie di dischi che conquistarono le classifiche di tutto il mondo, creando milioni di fedelissime fan, anche in Italia.

Nick Kamen: un box di sei cd in arrivo il prossimo 24 luglio

La Cherry Red Records ha annunciato un box che si preannuncia davvero ghiotto per tutte le fan del cantante. Al suo interno infatti sono inclusi:

I quattro album in studio della sua carriera (“Nick Kamen”, “Us”, “Move Until We Fly” e “Whatever, Whenever”);

Versioni estese delle sue più grandi hit;

20 mix mai pubblicati finora;

Due inediti, (la cover di “So Sad” degli Everly Brothers e Right On Track che nella versione originale era cantata dai Breakfast Club ;

; Note interne dettagliate con contributi esclusivi dei produttori Stephen Bray e Toby Andersen ;

e ; Discografia con foto. .

Nick Kamen la carriera in breve

Molti ricordano Nick Kamen come il modello di uno spot del 1985 per i jeans Levi’s che lo lanciò a livello planetario. Nel 1986 arrivò anche il primo successo discografico, “Each Time You Break My Heart”, scritto e prodotto da Madonna e dal già menzionato Stephen Bray. A questo seguì “Loving You Is Sweeter Than Ever”, cover dei Four Tops. Il secondo album “Us” vedeva alla produzione Patrick Leonard (che ha lavorato anche con Bryan Ferry, Pink Floyd, Bon Jovi, Leonard Cohen e tanti altri).

A questo seguì “Move Until We Fly” che includeva la title track e “I Promised Myself”. La sua carriera discografica si chiuse con l’album “Whatever, Whenever” nel 1992.

Nick Kamen oggi

Oggi vive a Londra dove organizza mostre personali e di altri artisti e si esibisce in alcuni pub. Magari potreste persino averlo incrociato mentre eravate lì in vacanza…

Forse ti può interessare anche:

Foto tratta dallo store facebook della Cherry Red Records