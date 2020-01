A Mondovì “Re Mercante” il 5 e 6 gennaio 2020. Mondovì, città celebre per il famoso raduno delle mongolfiere in Epifania, affianca a questa manifestazione anche il “Re Mercante”. Ci saranno ben 35 artisti in esposizione e l’originale laboratorio di fotografia stenopeica

A Mondovì “Re Mercante” il 5 e 6 gennaio 2020

L’associazione “La Funicolare” dà appuntamento per il 5 e 6 gennaio per una grande manifestazione tendente a valorizzare ed affermare l’artigianato. Ad essa affianca anche un corso di fotografia stenopeica e diversi assaggi della cucina locale. Insomma, un pot-purri di settori che contribuiranno sicuramente ad aumentare l’interesse per la manifestazione delle mongolfiere e saranno di ausilio all’economia turistica della città e dell’intera zona.

Ben vengano questi avvenimenti, anche perché si proiettano su scala internazionale. Avvenimento che serve ad affermare che la cultura fa parte integrante del turismo e serve, oltre che arricchire l’uomo di conoscenze antiche e moderne, anche a valorizzare le peculiarità socio-economiche non solo della citta di Mondovì, ma anche dell’intera zona e, perché no, dell’Italia.

A Mondovì “Re Mercante” il 5 e 6 gennaio 2020 – La manifestazione

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Città di Mondovì, la Confcommercio Ascom Monregalese e con i preziosi contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio: un cartello di sponsor di tutto rispetto che costituisce una garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa. In piena epoca tecnologica, in cui la produzione industriale ha imboccato irreversibilmente la strada della robotica e dell’informatica, appare forse strana una manifestazione che tenta di riportare alla ribalta ancora il settore artigianale e la fotografia stenopeica.

La stranezza è solo apparente: proprio l’impetuoso sviluppo della tecnologia ha mostrato ancor meglio come l’opera dell’uomo sia insostituibile poiché basata sull’artigianato frutto dell’estrinsecazione delle capacità umane e psicofiche. Esiste una qualità del lavoro artigianale che sfugge alle rigide regole dell’economia: Questa qualità si sintetizza nella passione, nell’amore nel gusto per l’arte ed il proprio lavoro. Non solo, ma il lavoro per l’artigiano è pur sempre il “suo” lavoro che pone al giudizio ed all’attenzione degli altri.

L’artigiano oggi

L’artigiano oggi si presenta come una realtà molto complessa e diversificata, che sfugge ad una classificazione merceologica in quanto è presente in ogni settore. E proprio questo avremo modo di ammirare a Mondovì: l’elemento della partecipazione manuale a diverse lavorazioni che valorizzano l’abilità professionale. Che dire poi del corso di fotografia stenopeica? In piena era di macchinette digitali, c’è un netto ritorno al passato, all’affermazione (sempre sulla linea artigianale) del valore creativo della fotografia, attraverso un rapporto strano ma solido fra individuo e macchinetta fotografica.

Concludendo…

L’uomo è l’artista, la macchinetta fotografica è il mezzo che ben manovrato riesce ad esprimere idee e sensazioni del fotografo. E’ un’arte facile e difficile nello stesso tempo poiché, per dirla in termini di statica, porta ad una risultante frutto di tante componenti: obiettivo, focale, esposizione, ecc..

La manifestazione “ Re Mercante” che si terrà a Mondovì il 5 e 6 gennaio 2020, concentra tutti questi caratteri e sarà un sicuro successo, se non altro per premiare l’entusiasmo e gli sforzi organizzativi profusi dall’Associazione “La Funicolare” e dagli sponsors.

Foto tratte dalla pagina Facebook de La Funicolare



